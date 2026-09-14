IEC aprueba presupuesto de 669 millones para 2027 en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) proyecta ejercer 669 millones 263 mil 798 pesos con 98 centavos durante 2027, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos aprobado por su Consejo General.

El documento será remitido al Congreso del Estado de Coahuila, instancia que deberá analizarlo y, en su caso, aprobarlo para el ejercicio fiscal del próximo año.

La aprobación del proyecto presupuestal se realizó durante una sesión del Consejo General, en la que también se avaló la creación de la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Esta comisión estará integrada por las consejeras electorales Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, Leticia Bravo Ostos y Layla Karina Miranda Girón, quienes tendrán a su cargo el seguimiento de las actividades relacionadas con los debates electorales.

Entre sus responsabilidades estará participar en la preparación, organización y realización de estos ejercicios durante el próximo proceso electoral, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa aplicable.

El IEC precisó que el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 comenzará el próximo 1 de diciembre, por lo que, una vez iniciado el periodo establecido legalmente, el organismo electoral llevará a cabo las acciones correspondientes para avanzar en la aprobación de los lineamientos que regirán los debates.

La creación anticipada de la comisión permitirá dar seguimiento a las tareas necesarias para la organización de estos encuentros, conforme avance el calendario electoral y se cumplan los plazos previstos en la legislación.

El proyecto presupuestal y la preparación de los debates forman parte de las acciones que el Instituto Electoral de Coahuila desarrolla de cara al proceso electoral de 2026-2027, cuya etapa local iniciará formalmente el 1 de diciembre.

Una vez enviado al Congreso estatal, corresponderá a los legisladores revisar el monto solicitado por el organismo electoral y determinar su eventual aprobación dentro del presupuesto de egresos para 2027.