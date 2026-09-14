Castaños: Yesica Sifuentes entrega apoyos educativos a escuelas

Castaños, Coah.- Con el compromiso de mantener una atención cercana a las instituciones educativas, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, encabezó el lunes cívico en la Secundaria Técnica No. 85 "Jesús Martínez Larrañaga" y al Jardín de Niños Francisco I. Madero, donde hizo entrega de diversos apoyos para la comunidad escolar.

Durante el acto cívico, la presidenta municipal convivió con estudiantes, docentes y personal educativo, destacando la importancia de mantener un diálogo permanente y cercano con las comunidades escolares.

Como parte de esta visita, se realizó la entrega de un pintarrón, material didáctico y artículos de limpieza, apoyos que contribuirán al desarrollo de las actividades cotidianas de docentes y estudiantes.

En su mensaje, Sifuentes Zamora señaló que la educación representa una prioridad para su administración, por lo que se continuará trabajando de manera coordinada con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia.

Destacó que mantener presencia en las instituciones permite conocer de primera mano las necesidades de estudiantes, docentes y directivos, así como buscar alternativas para brindar apoyo y mejorar, dentro de las posibilidades del municipio, las condiciones de los planteles.

"Queremos estar cerca de nuestras escuelas, escuchar sus necesidades y apoyar en lo que esté a nuestro alcance, porque sabemos que invertir en educación es contribuir al futuro de Castaños", expresó la edil.

De la misma manera, la alcaldesa reiteró que el Gobierno Municipal continuará sumando esfuerzos para mejorar las condiciones de las instituciones educativas y respaldar a quienes diariamente participan en la formación de las nuevas generaciones.

Finalmente, Sifuentes Zamora agradeció la invitación de la comunidad educativa y refrendó su disposición de mantener una comunicación permanente con las escuelas del municipio, atendiendo sus necesidades y buscando generar mejores condiciones para estudiantes y docentes.