Madres de familia reabren la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en Abasolo

ABASOLO, COAH.- Madres de familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla reabrieron esta semana el plantel, luego de que lograron el regreso de la maestra que había sido retirada de la escuela.

La inconformidad inició debido a la reducción de personal docente para atender a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, ya que las familias habían sido informadas de que durante este ciclo escolar únicamente permanecerían dos maestras para los tres grupos.

Ante esta situación, las madres de familia cerraron el plantel como medida de presión y exigieron a las autoridades educativas mantener a las tres docentes, al considerar que la reducción de personal afectaría directamente la atención de los estudiantes.

Las inconformes advirtieron que retirar a una maestra podía provocar la fusión de grupos y aumentar el número de alumnos atendidos por cada docente.

Tras las gestiones realizadas, la maestra regresó al plantel y las madres de familia permitieron nuevamente el acceso a la escuela, por lo que esta semana las actividades escolares se desarrollan con la docente reincorporada.

Las familias señalaron que su principal preocupación era evitar que los grupos crecieran en número y garantizar que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado recibieran atención adecuada.

Con el regreso de la maestra, las madres dieron por atendida su principal exigencia y retomaron las actividades normales en el plantel.