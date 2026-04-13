Yesica Sifuentes promueve valores cívicos en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso de mantener una relación cercana con el sector educativo, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la ceremonia del lunes cívico en la Escuela Eulalio Gutiérrez, promoviendo los valores cívicos y fortaleciendo la convivencia con la comunidad estudiantil.

Durante el acto, autoridades municipales, docentes, alumnos y padres de familia participaron en este importante ejercicio que fomenta el respeto, la identidad y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

En su mensaje, la Presidente Municipal destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con las instituciones educativas, reafirmando que la educación es una prioridad para su administración.

"Hoy retomamos nuestras actividades con energía, compromiso y la firme convicción de que el trabajo en nuestra comunidad no se detiene. Cada día es una oportunidad para seguir construyendo el municipio que todas y todos queremos, y en ese camino, nuestras niñas y niños son lo más importante", expresó.

Como parte de esta visita, se realizó la entrega de un equipo minisplit que beneficiará directamente a las y los alumnos del plantel, brindándoles espacios más cómodos ante las altas temperaturas características de la región.

Esta acción responde a una solicitud previamente realizada por la institución educativa, atendiendo de manera directa las necesidades del alumnado y del personal docente.

Para finalizar, Sifuentes Zamora subrayó que su gobierno se mantiene cercano a la ciudadanía, escuchando y dando respuesta a las peticiones de la comunidad escolar.

"Atender también es venir, escuchar a nuestros maestros, a los directivos y a nuestra gente. En la medida de lo posible, damos respuesta a cada solicitud, porque sabemos que mejores condiciones en las aulas se traducen en una mejor educación para nuestras niñas y niños".

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la educación, impulsando mejores condiciones para el aprendizaje y fortaleciendo el desarrollo integral de la niñez.