Alcalde Javier Flores y Hugo Lozano reanudan Lunes Cívicos en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el regreso a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa, se retomaron los Lunes Cívicos en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, donde el Subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, acompañó al alcalde Javier Flores Rodríguez en este significativo evento.

En un ambiente de entusiasmo y participación, las y los alumnos regresaron con energía renovada y atendieron los mensajes de las autoridades educativas y municipales, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo los valores cívicos y el compromiso con la educación.

El alcalde Javier Flores Rodríguez señaló que la visita del Subsecretario de Educación es de gran relevancia para el municipio, al tratarse de un aliado cercano a San Buenaventura y comprometido con el impulso educativo. También destacó la presencia de su esposa, Niria Isabel Ayala, quien es maestra y expresó su gusto por regresar a las aulas y convivir con la comunidad estudiantil.

Durante el evento, el alcalde y miembros del Cabildo realizaron la entrega de un minisplit como apoyo a la infraestructura del plantel, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje para las y los estudiantes.

Por su parte, la directora de la institución agradeció la visita de las autoridades, señalando que su presencia representa un valioso impulso para continuar trabajando en la excelencia académica y fortalecer el ánimo de la comunidad escolar.

El Profesor Hugo Iván Lozano Sánchez, mencionó que desde la Subsecretaría de Educación se trabaja en diversos programas para fortalecer el cierre del ciclo escolar, destacando que durante el mes de abril se desarrollarán actividades importantes, entre ellas las relacionadas con la celebración del Día del Niño.

Asimismo, reconoció la organización de las alumnas y alumnos de segundo grado que dirigieron los honores a la bandera y destacó que todas las instituciones educativas de nivel básico regresaron con nuevas metas y la firme convicción de seguir creciendo y desarrollándose.

Finalmente y en representación del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, el profe Hugo Lozano exhortó a la comunidad estudiantil a dar su mejor esfuerzo en la recta final del ciclo escolar.