Candidatas a Reina de la Feria de la Uva 2026 se presentan en Cuatro Ciénegas

En un ambiente lleno de entusiasmo, tradición y orgullo, el Gobierno Municipal de Cuatro Cienegas llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas a Reina de la Feria de la Uva 2026, marcando así el inicio de una de las etapas más representativas de esta emblemática celebración.

En coordinación con el Comité Central de la Feria de la Uva, este importante evento reunió a familias, autoridades y ciudadanía en general, quienes fueron testigos de una noche que reafirma el valor de las costumbres y la identidad del pueblo cieneguense.

El evento fue encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Sra. Leticia Medina, así como integrantes del cabildo y del comité organizador.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que la importancia de estas actividades que forman parte de una de las tradiciones del pueblo mágico, sino que representan una oportunidad para fortalecer las raíces culturales, promover el orgullo de pertenencia y fomentar la participación activa de la juventud en la vida social del municipio.

"La Feria de la Uva es una de las expresiones más importantes de nuestra identidad como cieneguenses. A través de estos eventos, seguimos impulsando nuestras tradiciones, fortaleciendo el tejido social y brindando espacios para que nuestras y nuestros jóvenes participen con proyectos que generan un impacto positivo en la comunidad", expresó el edil.

En esta edición, fueron presentadas las candidatas Ana Carolina Hinostroza Martínez, quien impulsa el proyecto de acondicionamiento del anexo Betania Cuatro Cienegas, y Narda Alejandra Leija García, con el proyecto de acondicionamiento del albergue de mascotas 4 Patas Cuatro Cienegas, ambas destacando por su compromiso social y amor por su municipio.

Como parte del cierre de esta significativa velada, los asistentes disfrutaron de una presentación musical a cargo de Los Reyes de Monclova, quienes pusieron el toque festivo a una noche llena de convivencia y tradición.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Cienegas reafirma su compromiso de preservar y promover las tradiciones que dan identidad al municipio, al tiempo que impulsa espacios donde la participación ciudadana y el orgullo local siguen siendo pilares fundamentales del desarrollo comunitario.