Gobierno Municipal de Frontera inicia siembra de nopal en ejidos

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera dio inicio formal a la siembra de nopal en los ejidos Pozuelos de Arriba, La Cruz y 8 de Enero, como parte de una estrategia integral para fortalecer el desarrollo del sector agropecuario en la región. Este proyecto representa un paso importante hacia la diversificación productiva y el aprovechamiento sustentable de la tierra con el fin de hacer frente a periodos de sequía.

La alcaldesa refrendó su firme compromiso con el campo, destacando que este tipo de acciones buscan generar oportunidades reales para los productores, mejorar sus condiciones de vida y detonar la economía rural. Subrayó que impulsar el campo es una prioridad de su administración, apostando por proyectos viables y de impacto a largo plazo.

El director de Fomento Agropecuario de Frontera, Ricardo Rodríguez, informó que en esta primera etapa se contempla la plantación de dos variedades de nopal: el "Rojo Pelón", destinado principalmente como forraje para ganado en Pozuelos de Arriba, y la variedad "Copena", enfocada al consumo humano en los ejidos La Cruz y 8 de Enero.

Asimismo, explicó que el programa impulsado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, incluye acompañamiento técnico especializado, mediante visitas clínicas en campo por parte de expertos, quienes supervisarán el proceso de plantación, enraizamiento y desarrollo del cultivo, además de capacitar a los productores en temas clave como fertilización, riego y control de enfermedades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su interés en impulsar el crecimiento del campo fronterense, brindando herramientas, conocimiento y respaldo directo a quienes trabajan la tierra, sentando así las bases para una producción más eficiente y sustentable en beneficio de las familias rurales.