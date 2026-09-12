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Coahuila

Publicarán el 17 de septiembre garantías para subasta de AHMSA

El 17 de septiembre se dará a conocer información sobre las garantías presentadas para participar en la subasta programada.

Por Diana Ortiz - 12 septiembre, 2026 - 10:02 a.m.
Imagen de archivo de las instalaciones de Altos Hornos de México.
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      Será hasta el jueves 17 de septiembre cuando pueda darse a conocer información sobre las garantías de seriedad presentadas por los interesados en participar en la subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), programada para el 25 de septiembre.

      Por el momento, no se está en posibilidad de proporcionar información, ni oficial ni preliminar, sobre la presentación de garantías o la continuidad del proceso. Los interesados tuvieron hasta las 23:59 horas del viernes 11 de septiembre para presentar ante el Juzgado la garantía de seriedad correspondiente.

      Debido a la suspensión de labores del órgano jurisdiccional del 14 al 16 de septiembre, cualquier determinación podrá conocerse una vez que el Juzgado reanude actividades, a partir del jueves 17 de septiembre.

      En esa fecha podría difundirse información relacionada con las garantías presentadas y con la continuidad del proceso rumbo a la subasta del 25 de septiembre. En caso de surgir cualquier información oficial y relevante, se dará a conocer oportunamente.

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