Juzgado confirma subasta de AHMSA

Seis postores calificados podrán participar en la subasta de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), confirmó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Proceso de Subasta

En el acuerdo judicial de fecha 11 de septiembre de 2026, el Juzgado señaló que existen seis postores calificados y que se mantienen las condiciones para la celebración de la audiencia de subasta como unidad productiva, programada para el 25 de septiembre de 2026.

Asimismo, los acreedores garantizados y fiduciarios de los fideicomisos de garantía exhibieron ante el síndico las cartas de conformidad que permiten la venta como unidad productiva.

Para la continuación y eventual éxito de la subasta, el Juzgado autorizó la prórroga de tres días hábiles solicitada por el síndico, para que se exhiba la garantía de seriedad.

Aprobación Judicial

El acuerdo corresponde a los procesos de quiebra de AHMSA y MINOSA, identificados con los expedientes 19/2023 y 77/2022. El Juzgado estableció que lo informado por el síndico garantiza la celebración de la audiencia de subasta como unidad productiva el próximo 25 de septiembre de 2026.