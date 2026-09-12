Atención veterinaria gratuita en San Miguel: más de 30 mascotas atendidas

Más de 30 mascotas fueron atendidas esta semana en la colonia San Miguel mediante los servicios gratuitos de Protección Animal de Frontera, como parte de un recorrido para acercar atención veterinaria a familias que tienen dificultades para trasladar a sus animales.

Servicios ofrecidos en San Miguel

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal, informó que durante la jornada se realizaron baños garrapaticidas, desparasitación, aplicación de productos contra pulgas y garrapatas, además de vacunación antirrábica y revisión de heridas para prevenir casos de gusano barrenador.

Explicó que la mayor parte de las atenciones correspondió a perros y que la respuesta de los habitantes de San Miguel fue positiva, especialmente por la preocupación que existe ante la presencia de garrapatas en la región. "Siempre la gente que ha venido es por la inquietud de las garrapatas, por la prevención para las garrapatas de sus mascotas", señaló.

Objetivo del programa de atención veterinaria

Ibarra Vázquez indicó que el objetivo es llevar los servicios directamente a las colonias y facilitar el acceso a las familias que no cuentan con los recursos o las condiciones para trasladar a sus mascotas hasta otros puntos. Luego de concluir las actividades en San Miguel, el programa se trasladará la próxima semana a la colonia Jardines, donde se contempla instalar el vagón en la plaza Durazno. La funcionaria señaló que la ubicación responde a solicitudes de los propios habitantes, quienes han pedido acercar los servicios de atención para sus mascotas.

Todos los servicios que ofrece el programa son gratuitos, por lo que también pueden acudir habitantes de otras colonias e incluso de municipios vecinos. Ibarra Vázquez destacó que durante las jornadas han atendido a personas provenientes de Monclova y San Buenaventura, sin negarles el servicio.