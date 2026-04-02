Día Mundial del Autismo: DIF Frontera promueve empatía y respeto

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el DIF Frontera llevó a cabo una jornada enfocada en promover la inclusión, la empatía y el acompañamiento a personas con esta condición, reafirmando el compromiso de la alcaldesa Sari Pérez Cantú con las familias del municipio.

La jornada incluyó dinámicas de convivencia y actividades manuales para fomentar el respeto. La directora del DIF, Karen Cadena, destacó que estas actividades buscan generar conciencia en la comunidad y brindar herramientas a madres y padres de familia para comprender mejor el autismo. Durante la jornada se contó con la participación de la fundación Aprendiendo Juntos Autismo y Down, que ofreció una plática informativa y cercana.

Karen Cadena destacó la importancia de generar conciencia en la comunidad sobre el autismo. El evento reunió a integrantes del grupo "Lecciones de Vida", y se realizaron dinámicas de convivencia y actividades manuales que promovieron un ambiente de aprendizaje, respeto y cercanía entre las familias. Asimismo, se subrayó la importancia de visibilizar esta condición y de seguir generando espacios donde niñas y niños puedan desarrollarse con acompañamiento, respeto y oportunidades.

El programa 'Lecciones de Vida' busca acompañar a las familias en el desarrollo de sus hijos. El DIF Frontera, encabezado por su presidenta honoraria Marifer Martínez Pérez, continúa impulsando acciones permanentes a través de programas como "Lecciones de Vida", coordinado por Jorge Banda, invitando a la ciudadanía a sumarse y participar. Estas actividades se realizan cada jueves en las instalaciones del DIF de la colonia Guadalupe Borja. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de construir una comunidad más incluyente, solidaria y consciente.