Contactanos
Coahuila

Aparatoso choque de tráileres paraliza la carretera 57 rumbo a Saltillo

Paramédicos de CAPUFE atendieron a dos personas heridas tras el choque de tráileres.

Por Monserrat Rodarte - 02 abril, 2026 - 05:09 p.m.
Aparatoso choque de tráileres paraliza la carretera 57 rumbo a Saltillo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Arteaga, Coahuila.- Un fuerte accidente entre dos tráileres provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación sobre la carretera federal 57, en el tramo Matehuala–Saltillo.

      El percance se registró a la altura de la conocida curva de los Monos, antes de la caseta de Puerto México, donde presuntamente una invasión de carril derivó en un impacto frontal-lateral entre ambas unidades de carga.

      Tras la colisión, uno de los tráileres volcó sobre la carpeta asfáltica, mientras que el segundo salió del camino, dejando una escena de alto riesgo para quienes transitaban por la zona.

      Paramédicos de CAPUFE acudieron al sitio para brindar atención a dos personas lesionadas, sin que hasta el momento se haya dado a conocer la gravedad de sus heridas.

      Debido al accidente, la circulación fue cerrada por varios minutos, mientras personal de auxilio realizaba maniobras para retirar las unidades y restablecer el paso.

      El incidente generó largas filas de vehículos en ambos sentidos, ocasionando retrasos en esta importante vía de comunicación.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados