Sabinas-Presa Don Martín

SABINAS, COAH.- Con gran éxito se celebró la Décimo Sexta Edición de la carrera ciclista "El Bicicletazo", donde más de 250 atletas demostraron su pasión, disciplina y amor por el deporte.

El evento se consolida en la Región Carbonífera

El evento se consolidó como una de las competencias más importantes de la Región Carbonífera, atrayendo a ciclistas de diversos municipios del estado de Coahuila.

El banderazo de salida se llevó a cabo a la altura del rancho Dan José de esta ciudad con dirección a la Presa Don Martín.

La coordinación estuvo a cargo del Club Lobos, bajo el liderazgo de su presidente, Francisco Romanía Rodríguez, quien destacó la importancia de fomentar el ciclismo como una actividad que une comunidades y promueve hábitos saludables.

La competencia contó con la participación de equipos como River Bike, Gutiérrez Team, Lobos, Black Mamba, Hospital Inglés, Paseo Nocturno, Urban Múzquiz y EGASI de Monclova.

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Participación regional e internacional

Asimismo, se sumaron ciclistas provenientes de Piedras Negras, Acuña, Frontera, Saltillo, San Buena, Rosita, Eagle Pass, Texas y propiamente de esta localidad lo que dio al evento un carácter regional e internacional.

Durante la jornada los competidores mostraron su talento y resistencia. El público asistente disfrutó de un espectáculo deportivo que reflejó el crecimiento del ciclismo en la región y la unión entre diferentes comunidades.

La seguridad de los participantes estuvo garantizada gracias al apoyo de los cuerpos de auxilio y seguridad, quienes se mantuvieron atentos en todo momento.

Gracias a su intervención, el evento se desarrolló en un ambiente ordenado y sin contratiempos, consolidando a "El Bicicletazo" como una tradición deportiva que seguirá inspirando a nuevas generaciones de ciclistas.