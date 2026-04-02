Camión de paquetería ocasiona choque en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró la tarde de este jueves sobre la calle Zaragoza, en cruce con Elizardo Gutiérrez, al poniente de esta ciudad.

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia y provocó alarma entre vecinos del sector de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, en el hecho se vieron involucrados un camión de paquetería de la empresa Mercado Libre, conducido por Andy N, de 41 años y originario de Monclova, así como un vehículo Ónix de reciente modelo.

El coche compacto era tripulado por Lidia N, vecina del barrio Los Terreros, quien viajaba acompañada de una menor, ambas resultaron con golpes contusos.

El impacto entre ambas unidades ocasionó daños materiales de consideración y dejó a los tripulantes con golpes que requirieron atención médica en el perímetro donde ocurrió el accidente.

Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida respuesta en el lugar, de esta manera, paramédicos de la Cruz Roja se desplazaron hasta la zona del accidente para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

Las autoridades de tránsito iniciaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas del choque, en tanto, la circulación en la calle Zaragoza se vio parcialmente afectada durante las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos.