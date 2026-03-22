Jesús Javier Flores instala Consejo Municipal SIPINNA en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó la formalización del compromiso institucional con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mediante la instalación del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante el acto protocolario se realizó la toma de protesta de quienes integran este órgano, el cual tendrá como objetivo coordinar acciones, dar seguimiento y promover políticas públicas que garanticen la protección y el respeto de los derechos de la infancia y adolescencia en el municipio.

En el marco de la sesión, se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala la integración de estos sistemas municipales encabezados por autoridades locales y vinculados con distintas dependencias e instituciones.

Se hizo la exposición de funciones del consejo, y en su mensaje la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala de Flores, agradeció a las autoridades estatales y municipales, así como representantes del DIF y SIPINNA por el compromiso adquirido de trabajar de manera coordinada en favor del bienestar de niñas, niños y adolescentes de San Buenaventura.