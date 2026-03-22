Búsqueda activa de Kelly Orozco y Axel Suárez en Castaños

Castaños, Coah.- Cada llamada obliga a correr. Cada reporte revive la esperanza. Pero hasta ahora, todas las pistas terminan igual: sin rastro de Kelly Orozco y Axel Suárez Alfaro, los menores que continúan desaparecidos en Castaños, mientras sus familias viven horas de angustia y la búsqueda se mantiene activa por parte de autoridades y ciudadanos.

La madre de Axel relató que durante las últimas horas han recibido múltiples alertas sobre presuntos avistamientos de ambos menores en distintos sectores, sin embargo, al acudir a los puntos señalados no han encontrado nada. Explicó que, aunque las llamadas mantienen viva la esperanza de localizarlos, hasta ahora ninguna pista ha sido confirmada y tampoco existen evidencias claras en cámaras o testimonios firmes que permitan establecer su paradero.

La mujer reveló además que, días antes de la desaparición, la madre de la adolescente había encontrado un vape entre sus pertenencias, situación por la que la regañó, lo que aparentemente habría provocado molestia en la menor. Aunque este hecho forma parte del contexto previo, hasta el momento no existe certeza sobre si guarda relación directa con la ausencia de ambos adolescentes, por lo que las familias siguen enfocadas en encontrarlos con bien.

A la preocupación por el paso de las horas se suma otro factor que mantiene en alerta a los seres queridos: de acuerdo con la madre de Axel, la menor de 15 años se encontraba bajo tratamiento, lo que vuelve aún más urgente su localización. En el caso de Axel, su madre lo describió como un niño noble, inocente y muy apegado a su familia, que no acostumbraba salir solo ni siquiera a la tienda, pues siempre iban por él a la escuela y permanecía la mayor parte del tiempo en casa. "No es un niño de andar en la calle", dejó en claro, al insistir en que su desaparición ha encendido aún más la alarma entre sus seres queridos.

La Fiscalía, así como corporaciones policiacas de Castaños y Monclova, continúan en contacto con la familia y mantienen activos los operativos de localización. Mientras tanto, familiares, amistades y personas cercanas no dejan de recorrer puntos estratégicos y difundir las fichas de búsqueda, aferrados a una sola esperanza: que Kelly y Axel regresen sanos y salvos.