Sari Pérez Cantú impulsa jornada de inclusión en Frontera por el Síndrome de Down

Frontera, Coah.- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, reafirmó su compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad, a través de una jornada organizada por el Sistema DIF Frontera, presidido de manera honoraria por Marifer Martínez Pérez.

La actividad fue coordinada por la directora del DIF Municipal, Karen Cadena, y reunió al grupo 'Lecciones de Vida', integrado por personas con discapacidad, así como a sus familias, en un espacio de convivencia enfocado en promover la empatía y la participación comunitaria.

Como parte de esta conmemoración, los asistentes portaron prendas en color amarillo y azul, además de calcetas disparejas, símbolos que representan la diversidad y la inclusión. Durante la jornada, se realizaron dinámicas en equipo en las que participaron usuarios, padres de familia y personal del DIF, quienes decoraron figuras de calcetas con mensajes de respeto e inclusión. Estas fueron colocadas en un tendedero simbólico, generando un espacio representativo de unión y conciencia social.

Uno de los momentos más significativos fue la participación de personas con síndrome de Down, quienes, junto a sus familias, compartieron testimonios de vida, resaltando sus experiencias, logros y retos, fortaleciendo la sensibilización entre los asistentes.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades, trabajando en equipo para fortalecer el tejido social y consolidar una comunidad más empática, participativa y solidaria.