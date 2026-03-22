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Coahuila

Sari Pérez Cantú impulsa jornada de inclusión en Frontera por el Síndrome de Down

Familias comparten testimonios de vida en la jornada por el Día Mundial del Síndrome de Down.

Por Staff / La Voz - 22 marzo, 2026 - 08:24 a.m.
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      Frontera, Coah.- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, reafirmó su compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad, a través de una jornada organizada por el Sistema DIF Frontera, presidido de manera honoraria por Marifer Martínez Pérez.

      La actividad fue coordinada por la directora del DIF Municipal, Karen Cadena, y reunió al grupo 'Lecciones de Vida', integrado por personas con discapacidad, así como a sus familias, en un espacio de convivencia enfocado en promover la empatía y la participación comunitaria.

      Como parte de esta conmemoración, los asistentes portaron prendas en color amarillo y azul, además de calcetas disparejas, símbolos que representan la diversidad y la inclusión. Durante la jornada, se realizaron dinámicas en equipo en las que participaron usuarios, padres de familia y personal del DIF, quienes decoraron figuras de calcetas con mensajes de respeto e inclusión. Estas fueron colocadas en un tendedero simbólico, generando un espacio representativo de unión y conciencia social.

      Uno de los momentos más significativos fue la participación de personas con síndrome de Down, quienes, junto a sus familias, compartieron testimonios de vida, resaltando sus experiencias, logros y retos, fortaleciendo la sensibilización entre los asistentes.

      La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades, trabajando en equipo para fortalecer el tejido social y consolidar una comunidad más empática, participativa y solidaria.

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