La boda de Fredo Cantú en Cuatro Ciénegas atrae a influencers y turistas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas fue escenario este fin de semana de una de las celebraciones más esperadas dentro del mundo influencer y la comunidad LGBT+: la unión de Fredo Cantú, "Un Tal Fredo", y su pareja Adrián.

El evento no solo destacó por su relevancia mediática, sino también por la importante derrama económica que generó en el municipio, con la llegada de decenas de invitados y creadores de contenido provenientes principalmente de Monterrey y otras ciudades.

La celebración comenzó desde el pasado miércoles 18 de marzo, cuando los novios arribaron al destino y participaron en una cena de bienvenida en la Cantina El 40, acompañados por las influencers Lupita Villalobos y Kazzandra Quezada, conocidas como "Las Alucines".

Para el jueves, las actividades continuaron con recorridos y convivencia en el Río San Marcos, seguidos de un evento tipo "rompehielos" con temática de culto en las Dunas de Yeso, donde Fredo sorprendió a su prometido con la presentación del cantante Carlos Rivera. En el evento también estuvo presente la conductora monclovense Cynthia Rodríguez.

Entre los invitados destacaron personalidades influencers como Daniela Treco y Nabile Ahumada, entre muchos otros.

El viernes, los asistentes disfrutaron de actividades recreativas y momentos de convivencia en el hotel sede, previo al gran cierre del evento.

Finalmente, este sábado a partir de las 17:30 horas, se llevó a cabo la ceremonia en Hacienda 1800, caracterizado por su paisaje verde, donde la pareja celebró su unión ante familiares y amigos en un ambiente lleno de emoción.

El evento, bautizado como "Una Tal Boda", se posicionó como uno de los más comentados en redes sociales durante el fin de semana, consolidando a Cuatro Ciénegas como un destino atractivo para el turismo de experiencias y celebraciones de alto perfil.