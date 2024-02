Construyen techo del Cetis 46

FRONTERA COAH.- En el Cetis 46 se sigue trabajando en la obra de techado para beneficio de mil 200 estudiantes, esto como parte de una obra que realiza el Ayuntamiento de Frontera con una inversión de 3 millones 250 mil pesos, con recurso 100% municipal, así lo comentó Roberto del Bosque; director de Obras Públicas.

Señaló que se están vaciando las bases, ya se hicieron las excavaciones, ya se perfiló y se hicieron las bases de varilla, se vaciaron plantillas, así como los primeros 40 centímetros, se está {a contemplando vaciar pedestales con anclas para hacer la compactación y se coloquen las columnas.

Se tiene contemplado que en el trascurso de la semana se coloquen las columnas estructurales para después esperar a las cabrillas y luego laminar,

Los alumnos regresan el próximo 057 de febrero por lo que están haciendo une esfuerzo para que quede listo antes de que todos los estudiantes retomen sus clases y en caso de que no esté lista la obra se estaría trabajando de noche.

"Ya hablamos con la directora si no terminamos antes del 07 de febrero, trabajaremos de noche para no estar con el alumnado en clases y nosotros trabajando, que no sea un limitante para ellos ni para nosotros trabajar#, comentó.