Alcalde Javier Flores Rodríguez celebra Fiestas Patrias con adultos mayores en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, compartieron con los adultos mayores de San Buenaventura una tarde de convivencia en el marco de las Fiestas Patrias.

El evento, lleno de tradición y alegría, permitió a los grupos de abuelitos y en especial VIDA, disfrutar de una jornada especial en la que no faltó el pozole, la música y la tradicional lotería, que despertó risas y momentos de unidad.

“Festejamos el orgullo de ser mexicanos junto a nuestros adultos mayores de BIDA, con quienes compartimos no solo una comida, sino también la alegría de seguir fortaleciendo nuestras raíces y tradiciones”, expresó el alcalde.

La directora del DIF, Cristy Lozano, resaltó que estas actividades forman parte del compromiso permanente con la calidad de vida de los abuelitos, quienes cada semana participan en reuniones y programas como AMEP diseñados para su bienestar.