San Buenaventura recibe a maestros jubilados en su convivencia anual

San Buenaventura, Coah.– Con un mensaje de bienvenida, el alcalde Javier Flores Rodríguez recibió a maestras y maestros jubilados y pensionados de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes eligieron a San Buenaventura como sede de su 12.ª convivencia anual.

Acompañado de su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, el presidente municipal expresó su gusto por recibir a los integrantes del magisterio, reconociendo la trayectoria de quienes han dedicado su vida a la educación y han dejado un legado en las nuevas generaciones.

Destacó que, con anticipación, se reunió con los diferentes departamentos municipales para coordinar los apoyos necesarios y brindar una cálida recepción a los visitantes durante esta jornada de encuentro, compañerismo y reconocimiento.

En representación del dirigente sindical, profesor Everardo Padrón, el profesor César Uriel Mata destacó la unidad que caracteriza a la Región 4 para recibir a quienes han contribuido al fortalecimiento del SNTE.

También estuvieron presentes la maestra Lina Monserrat Domínguez Dávila, secretaria de Jubilados y Pensionados de la Sección 5 del SNTE, y el profesor Florencio Moya, secretario general de la Delegación D-4-12, que comprende los municipios de San Buenaventura, Abasolo, Nadadores, Lamadrid y Sacramento.

Por su parte, el profesor Florencio Moya agradeció el respaldo de su equipo de trabajo, de los contingentes participantes y de las autoridades municipales que se sumaron a la organización de este encuentro.

El alcalde reconoció además la colaboración del secretario del Ayuntamiento, profesor José Luis Terrazas Ramírez, quien, como sindicalista jubilado, comparte el compromiso y la vocación de servicio hacia el magisterio.

La convivencia se desarrolla del 20 al 22 de octubre, con un programa que incluye callejoneada, festival folclórico, cena baile, inauguración de juegos deportivos, lotería, comida, programa cultural y velada de coronación, entre otras actividades que fortalecen los lazos de amistad y la integración de los jubilados y pensionados.

Con este encuentro, San Buenaventura demuestra su hospitalidad y disposición para recibir a quienes han contribuido, desde las aulas, a la formación de generaciones de coahuilenses.