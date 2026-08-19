María Zúñiga es coronada reina del Comedor del Adulto Mayor en Castaños

Castaños, Coah.– Con una celebración llena de alegría, cariño y convivencia, el Comedor del Adulto Mayor de Castaños llevó a cabo la coronación de su nueva corte real, como parte de las acciones encaminadas a reconocer y brindar bienestar a quienes han dejado una importante huella en la comunidad.

Durante el evento se reconoció a la reina saliente, San Juanita Sola, por el cariño y entusiasmo que brindó durante su reinado, mientras que la señora María Zúñiga recibió la corona como nueva reina del Comedor del Adulto Mayor.

Asimismo, fueron reconocidas Evangelina Barrera como princesa y Flora Bella como duquesa, quienes acompañarán a la nueva soberana durante esta encomienda.

Durante el evento, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que este tipo de actividades representan mucho más que una celebración, pues permiten fortalecer los vínculos entre los adultos mayores, sus familias y las instituciones que trabajan por su bienestar.

"Hoy celebramos una coronación, pero sobre todo celebramos la vida, la experiencia, las historias y el gran valor de nuestros adultos mayores. Este espacio se ha convertido en una bonita familia y queremos que sigan disfrutando de momentos de alegría, convivencia y bienestar", expresó la edil.

La presidenta municipal reconoció especialmente a Norma Cervantes y a todo su equipo de trabajo por su entrega y dedicación diaria para mantener el comedor como un espacio de convivencia, atención y acompañamiento.

De igual manera, agradeció el respaldo del doctor Amaro Cepeda, padrino del comedor, por su apoyo permanente e incondicional hacia los adultos mayores de Castaños.

Sifuentes Zamora destacó además el trabajo coordinado con el DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria, Liliana Salinas, y reconoció la presencia del coordinador regional Diego Siller, reflejo del trabajo conjunto que permite mantener y fortalecer programas y espacios destinados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

En este sentido, reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como un aliado de las familias, las mujeres y los adultos mayores, impulsando acciones que contribuyen al bienestar de la población.

La celebración concluyó en un ambiente de alegría y convivencia, donde las familias y asistentes compartieron un momento especial dedicado a quienes representan una parte fundamental de la historia y de la identidad de Castaños.