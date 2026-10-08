Frontera: atención integral a mujeres y adolescentes por violencia familiar

FRONTERA, COAH.- Como parte de sus acciones de prevención y atención integral, el colectivo Corpovvi (COPROVI) trabaja en alianza con la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Cetis 46 para atender a mujeres y adolescentes que padecen depresión y ansiedad derivadas de situaciones de violencia familiar.

Sandra de Luna, directora del organismo, explicó que la institución apuesta fuertemente a la prevención y a la suma de esfuerzos con planteles educativos e instituciones de salud de la localidad.

Detalló que, en el caso de la Clínica 9 del IMSS en Frontera, el personal médico canaliza hacia la asociación a mujeres que presentan cuadros depresivos, los cuales frecuentemente corresponden a consecuencias directas de la violencia vivida en el hogar.

Asimismo, la directora de COPROVI señaló que se coordinan con el Cetis 46 para identificar a estudiantes que enfrenten problemas de ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales vinculados a entornos de violencia doméstica.

De Luna enfatizó que una población informada y atendida a tiempo puede romper los círculos de agresión, por lo que mantendrán estas canalizaciones e intervenciones preventivas en beneficio de las familias de Frontera y la Región Centro.