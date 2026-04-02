Inauguran corredor gastronómico en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de impulsar la economía local durante el periodo vacacional de Semana Santa, este jueves dio inicio el corredor gastronómico "El Paradero del Sabor", un evento que reúne a comerciantes y emprendedores del municipio y que permanecerá activo hasta este domingo.

En punto de las 10:00 de la mañana, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de integrantes del Cabildo, encabezó el corte de listón inaugural. Tras la ceremonia, las autoridades realizaron un recorrido por los distintos puestos instalados dentro del espacio, conviviendo con comerciantes y visitantes.

El corredor gastronómico cuenta, en su arranque, con la participación de 15 puestos, aunque se prevé que el número incremente durante la tarde y noche, ampliando la oferta para quienes acudan. Entre los productos disponibles destacan comidas típicas, postres, nieves, bebidas, artesanías, bisutería, pan, gorditas, dulces y aguas frescas.

El alcalde señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la economía de las familias locales, aprovechando el flujo de turistas que transitan por la carretera 30 durante esta temporada. El evento se encuentra instalado en las instalaciones de la feria, facilitando el acceso a visitantes y habitantes del municipio.

Asimismo, Flores Rodríguez extendió la invitación a la ciudadanía en general para que acuda a disfrutar de la variedad gastronómica que ofrece el corredor, destacando que se trata de una opción ideal para pasar una tarde agradable en compañía de la familia.