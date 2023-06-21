Crece pulga por obreros de Altos Hornos

Más de un 50% ha crecido la pulga de la colonia Guadalupe Borja en Frontera, Rogelio Iracheta manifestó que son obreros de AHMSA y madres de familia quienes buscan un ingreso, señaló que sí se han instalado ha sido porque se les permite pues no hay autoridad que lo impida, reconoció que las altas temperaturas impiden que la gente vaya a comprar.

El líder de los comerciantes pulgueros mencionó que para todos nace el sol pero la pulga ha crecido “monstruosamente”, porque no hay inspectores solamente son cobradores que solamente pasan por la cuota pero no ponen orden.

“No es culpa nuestra, ellos lo permiten, desde un principio se fijan límites y quien permite que se instalen más comerciantes son ellos mismos no hay inspectores en Frontera, son puros cobradores, se ha denunciado que está creciendo, personas no respetan limites avisamos a autoridades y no sucede nada”, comentó.

Dijo que es por la situación económica que acuden a instalarse, son personas a las que les está afectando el tema de AHMSA, así como otras personas que buscan un ingreso, la pulga está delimitada pero al llegar ellos abre otra calle y ni siquiera pagan.

El comerciante dijo que todo debe ser con límite pero en Frontera no es así, ya que por ejemplo no está permitido que se instalen en la escuela, no está permitido, déjalos que se pongan denuncia, va y los quita y lo han retado a golpes, por eso las pulgas así están porque nunca se hizo lo necesario para respetar el límite.

Comentó que con este calor la gente no quiere salir de sus hogares, por lo que han tenido muy bajas ventas, esto lo mencionó luego de que los comerciantes de la pulga fueron notificados respecto a que tendrán que pagar más por el pago de suelo.