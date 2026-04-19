Cruz Roja busca nuevos paramédicos en Saltillo: inscripciones abiertas

La Cruz Roja Saltillo anunció el inicio de inscripciones para su programa de Técnico en Urgencias Médicas (TUM) en nivel básico, una opción de formación enfocada en preparar a ciudadanos para actuar ante emergencias y brindar atención prehospitalaria.

Inscripciones abiertas para el curso de TUM

De acuerdo con la gerente de la institución, Dinorah López, la convocatoria está abierta a personas mayores de edad que cuenten con estudios mínimos de preparatoria, buena condición física y un marcado interés por el servicio a la comunidad. Además, deberán demostrar disciplina, estabilidad emocional y capacidad para trabajar en equipo.

El proceso de admisión contempla la compra de una ficha con valor de 600 pesos, así como la presentación obligatoria de un certificado médico, el cual puede tramitarse en las propias instalaciones de la Cruz Roja por 150 pesos.

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Detalles del proceso de admisión

Los exámenes de ingreso se realizarán el 11 y 12 de julio en horario matutino, mientras que el inicio de clases está programado para el 4 de septiembre. El plan académico, con duración total de 18 meses, combina formación teórica y práctica basada en los lineamientos de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas. Tras concluir la etapa en aula, los estudiantes realizarán prácticas profesionales en ambulancias, enfrentando escenarios reales de atención.

La institución destacó que el objetivo es formar especialistas comprometidos con los principios humanitarios, capaces de actuar con eficacia en situaciones críticas y de contribuir al fortalecimiento de la atención médica prehospitalaria en la región.

Oportunidad de formación en emergencias

Para obtener más detalles, los aspirantes pueden acudir directamente a la institución. El pago de inscripción deberá realizarse exclusivamente en las cajas del hospital de la Cruz Roja, ubicado en el Centro Metropolitano.