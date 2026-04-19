Aumenta el uso de motocicletas

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el crecimiento constante del tráfico en Saltillo, cada vez más trabajadores están dejando de lado el automóvil para trasladarse en motocicleta. Esta tendencia, detectada por la Subdirección Municipal de Tránsito, refleja un cambio significativo en los hábitos de movilidad urbana.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Zulema Banda Alemán, el uso de motocicletas ha dejado de ser una actividad principalmente recreativa para convertirse en una opción práctica y eficiente para llegar a tiempo a los centros laborales.

La funcionaria explicó que la saturación de las vialidades, provocada por la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente, ha llevado a los ciudadanos a buscar alternativas más ágiles.

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Acciones de la autoridad

Sin embargo, este incremento también plantea nuevos retos en materia de seguridad vial. Por ello, las autoridades han puesto especial énfasis en la capacitación de los motociclistas, con el objetivo de fomentar una conducción responsable y el cumplimiento del reglamento de tránsito.

Como parte de estas acciones, se mantiene activo el programa "Rueda por tu vida", dirigido tanto a quienes utilizan motocicleta para trabajar como a quienes lo hacen por recreación. Este curso incluye formación teórica y práctica en temas como educación vial, conducción defensiva y prevención de accidentes.

La respuesta ciudadana ha sido positiva. Durante 2025, alrededor de 200 personas concluyeron la capacitación, y en lo que va de este año ya se han sumado decenas más.

Detalles confirmados

Las sesiones se realizan en el Biblioparque Norte dos veces al mes, en coordinación con la Federación de Motociclistas, consolidándose como una estrategia clave para acompañar el crecimiento de este medio de transporte.