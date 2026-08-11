Cuarta Generación se corona campeón de la Liga de Fútbol 7 en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó la clausura de la temporada 2026 de la Liga de Fútbol 7, categoría libre, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de San Buenaventura, donde se llevó a cabo una emocionante final y la ceremonia de premiación a los equipos y jugadores más destacados del torneo.

En la gran final se enfrentaron los equipos Cuarta Generación y Atlético Barber, en un encuentro que concluyó con marcador de 9 goles por 1 a favor de Cuarta Generación, equipo que nuevamente se proclamó campeón y consiguió el tricampeonato de la competencia. Atlético Barber obtuvo el segundo lugar y fue reconocido como subcampeón por su destacada participación a lo largo de la temporada.

Durante la ceremonia también se reconoció a Jorge de la Cruz "Comino", quien se consagró como campeón goleador de la temporada 2026, al concluir la fase regular con un total de 48 goles, convirtiéndose en el máximo romperredes de la categoría libre.

El director de Deportes, José Javier Cano Portillo, destacó la participación de los equipos y jugadores que formaron parte de esta temporada, señalando que la Liga de Fútbol 7 continúa consolidándose como un espacio para fomentar el deporte, la convivencia y la sana competencia entre los habitantes de San Buenaventura.

En la premiación, el equipo Cuarta Generación recibió su trofeo de campeón, además de un premio en efectivo de 3 mil 500 pesos. Por su parte, Atlético Barber, como subcampeón, recibió un premio de 2 mil 500 pesos, mientras que Jorge de la Cruz "Comino" obtuvo 500 pesos por conquistar el título de campeón goleador.

En la entrega de los reconocimientos acompañaron al alcalde el regidor de Deportes, Gabriel Castellanos Rosales, y el director de Deportes, José Javier Cano Portillo, quienes felicitaron a todos los equipos y jugadores por su esfuerzo y participación durante la temporada.

Con esta ceremonia se dio por concluida una temporada más de la Liga de Fútbol 7 categoría libre en San Buenaventura que mantiene intacta la promoción de las actividades deportivas y la generación de espacios de convivencia para las familias.