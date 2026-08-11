Manolo Jiménez llama a la ciudadanía a reportar amenazas

Saltillo, Coahuila.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que en Coahuila existe cero tolerancia ante cualquier situación que genere temor entre la población, luego del reporte sobre la presencia de un grupo de civiles armados en la región Laguna.

El mandatario explicó que la movilización fue reportada por ciudadanos que manifestaron preocupación ante la presencia de varias personas armadas, por lo que se dio aviso al 911.

Ante el llamado, elementos de seguridad y del Ejército acudieron al lugar para realizar una revisión y verificar la situación, incluyendo la documentación relacionada con las armas.

Jiménez Salinas señaló que también se revisaron señalamientos relacionados con presuntas amenazas y otras conductas que habrían generado inquietud entre los habitantes. "En Coahuila hay cero tolerancia a los temas que generen miedo a la población", afirmó.

El gobernador destacó que la reacción ciudadana es fundamental para mantener las condiciones de seguridad, por lo que llamó a reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo o alterar la tranquilidad. "Es importante que en Coahuila todos abonemos a preservar la paz, el orden, la buena percepción de tranquilidad y se denuncie", señaló.

Subrayó que en Torreón existe una participación activa de la sociedad civil organizada y de la iniciativa privada en materia de seguridad, al trabajar de manera coordinada con las autoridades para mantener blindada la región Laguna.

Jiménez Salinas consideró que el nivel de seguridad alcanzado en el estado permite que la propia población y el sector empresarial reaccionen ante la presencia de personas o grupos que puedan generar un ambiente de preocupación.

El gobernador reiteró que las autoridades atenderán los reportes ciudadanos y actuarán para evitar que este tipo de situaciones afecten la percepción de seguridad y tranquilidad en Coahuila.