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Coahuila

Litzy permanece hospitalizada tras disparo en la cabeza

El pronóstico de Litzy es reservado, y aunque no se ha confirmado su salida del coma, se espera que su estado físico le permita seguir adelante en su recuperación.

Por Marco Juarez - 11 agosto, 2026 - 05:14 p.m.
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      SALTILLO, COAH.- Litzy cumplió este martes siete días hospitalizada en la Clínica 2 del IMSS, luego de recibir un disparo en la cabeza que le provocó una grave lesión cerebral.

      El proyectil perforó su cráneo, por lo que fue sometida a una neurocirugía con la que logró ser estabilizada. Desde entonces permanece en el área de cuidados intensivos, bajo atención de médicos especialistas y personal de enfermería.

       

      Chad N, señalado como responsable de la agresión, se encuentra en proceso penal por dos delitos de feminicidio, homicidio calificado, sustracción de menores y tentativa de feminicidio.

      La Dirección del IMSS no ha informado si Litzy ya salió del estado de coma en el que se encuentra ni si ha presentado recuperación médica; sin embargo, fuentes cercanas a la paciente, de manera extraoficial, han revelado que actualmente su pronóstico es reservado y que se mantiene con apoyo de un respirador.

       

      A una semana de la agresión, la joven continúa luchando por sobrevivir y existe esperanza en que su estado físico le permita seguir adelante. Mientras Litzy permanece hospitalizada y su estado de salud es grave, su hijo pequeño, Benjamin, permanece bajo la tutela de su tío materno.

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