San Buenaventura celebra clausura del curso de verano en biblioteca

San Buenaventura, Coah.— En San Buenaventura se llevó a cabo la clausura del curso de verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca", realizado en la Biblioteca Pública Municipal "Profr. David A. Álvarez J.", ubicada en la colonia 18 de Febrero.

Durante el curso, niñas y niños participaron en diversas actividades encaminadas a fomentar el gusto por la lectura, la creatividad, el aprendizaje y la sana convivencia, convirtiendo la biblioteca en un espacio de encuentro y diversión durante el periodo vacacional.

La clausura contó con la presencia de la regidora de Educación, María Luisa García, quien asistió en representación del alcalde, acompañando a los participantes y sus familias en este significativo cierre de actividades.

La organización del curso estuvo a cargo de la profesora Elvia Araceli Estrada Méndez, encargada de la Biblioteca Pública Municipal, quien destacó la importancia de continuar impulsando actividades que acerquen a la niñez a los libros y fortalezcan su formación a través de experiencias educativas y recreativas.

Con esta actividad concluye una edición más de "Mis Vacaciones en la Biblioteca", dejando como resultado momentos de aprendizaje, imaginación y convivencia, así como el compromiso de seguir promoviendo la lectura y el aprovechamiento de los espacios culturales del municipio.