Alcalde Víctor Manuel Leija invita a desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega invitó a todas las familias de Cuatro Ciénegas a disfrutar del desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo este 20 de noviembre.

El Departamento de Educación, en coordinación con la Junta Patriótica, está a cargo de la organización del evento, siendo el Centro de Atención Múltiple (CAM) la institución responsable de manera especial en la coordinación de las actividades.

El desfile iniciará a las 09:30 am en el Auditorio Municipal, los contingentes avanzarán por la calle Juárez hasta llegar a la explanada de la Presidencia Municipal.

Durante el evento, los asistentes podrán apreciar representaciones históricas, música, participaciones artísticas y culturales, así como números preparados por instituciones educativas que buscan resaltar los valores y hechos que marcaron uno de los movimientos sociales más importantes de México.

El alcalde subrayó la relevancia de estas actividades, especialmente en una fecha tan significativa para nuestro país, donde se refuerza el orgullo e identidad, pero sobretodo que nos permite recordar a quienes lucharon por las libertades que hoy se disfrutan.

En este sentido, el presidente municipal afirmó que es fundamental que niñas, niños y jóvenes conozcan la historia y participen en expresiones que fomenten valores, civismo y amor por el municipio y el país.

"Invitamos a las familias de Cuatro Ciénegas a disfrutar de este evento que está preparado con mucho cariño para promover nuestra identidad, la unidad y el orgullo de nuestro país", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega agradeció a los departamentos involucrados en la organización del desfile —entre ellos Educación, Cultura, Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios, y todos los que colaboran por el esfuerzo coordinado para garantizar un evento ordenado, seguro y con una logística adecuada para todos los asistentes.