Sari Pérez Cantú supervisa obras y mejoras en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el firme compromiso de garantizar que cada obra municipal se ejecute correctamente y responda a las necesidades de la ciudadanía, la alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó una serie de supervisiones en diferentes sectores de Frontera, acompañada por los equipos de Servicios Primarios y Obras Públicas.

En el fraccionamiento La Palma, la presidenta municipal constató la instalación de 38 luminarias LED de 50 watts, acción que mejora la visibilidad nocturna y fortalece la seguridad de las familias. Las y los vecinos del sector agradecieron la rápida atención a sus solicitudes y reconocieron la presencia constante de la alcaldesa en territorio.

Posteriormente, en la colonia Magisterial, Sari Pérez verificó los trabajos de limpieza y mantenimiento en el área verde del sector, donde personal de Parques y Jardines realizó desyerbe, retiro de maleza y labores de conservación general. También se revisó el funcionamiento de luminarias en planteles educativos y se evaluó la poda de árboles para mantener espacios más seguros y ordenados.

El recorrido continuó en los retornos 1, 2 y 3 de la colonia Ferrocarrilera, donde la alcaldesa, junto al director de Obras Públicas, Luis González, evaluó el estado de la pavimentación para programar los trabajos necesarios. La supervisión se realizó en coordinación con el director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, reforzando la operación conjunta de las cuadrillas municipales.

Durante la jornada, Sari Pérez conversó con habitantes de cada colonia, quienes expresaron su agradecimiento por las mejoras realizadas y por la atención directa a sus peticiones. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener un trabajo cercano, responsable y constante en todos los sectores de Frontera, priorizando obras y servicios que generen entornos más seguros y funcionales para la comunidad.