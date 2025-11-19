Alcaldesa Sifuentes destaca la historia de Castaños en su 351 aniversario

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las actividades para conmemorar el 351 aniversario de Santa Cecilia de Castaños, se llevó a cabo una conferencia dedicada a la fundación del municipio, un encuentro que permitió recordar y valorar la historia, identidad y la esencia de su gente.

La actividad fue encabezada por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada por miembros del cabildo, funcionarios, estudiantes y decenas de ciudadanos que se dieron cita para participar activamente en esta jornada histórica.

La conferencia estuvo a cargo de Sóstenes de Hoyos Martínez y Arturo Cantú Castillo, quienes compartieron información valiosa que permitió a los presentes conectar con sus raíces y reconocer lo que hace grande a esta comunidad, un momento emotivo en el que se compartieron recuerdos, aprendizajes y experiencias que fortalecen el sentido de pertenencia.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a personas muy queridas y representativas de Castaños: Lic. José Luis Tobías Velásquez, Sra. Juanita Castillo Castillo, así como al Sr. Marco Antonio Suárez, quienes destacan por su entrega, trabajo y amor por el municipio.

Al respecto, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de impulsar este tipo de eventos que preservan la memoria colectiva, fortalecen el orgullo por Castaños y motivan a seguir participando activamente para mantener viva la historia y la cultura local.

Como parte de la jornada, también se inauguró con gran éxito la exposición fotográfica "Castaños en Imágenes – Lugares Emblemáticos de Nuestro Municipio", un espacio que permitió apreciar el talento de los participantes, quienes lograron capturar a través de sus lentes la esencia, belleza y riqueza cultural de Castaños.

"Agradezco profundamente a todos los alumnos y ciudadanos que participaron en este bonito concurso, demostrando su creatividad y amor por Castaños", destacó la edil.

Los ganadores del certamen fotográfico fueron:

· Primer lugar: Aarón Ricardo López Rivera

· Segundo lugar: Danny Misfit Rodríguez

· Tercer lugar: Pablo Méndez

Para finalizar, Sifuentes Zamora anunció que las actividades por este aniversario continuarán durante los próximos días, con eventos deportivos, artísticos, gastronómicos y culturales que buscan resaltar la identidad y fortalecer el orgullo castañense.

"Invitamos a la comunidad a participar en estas actividades, y que juntos sigamos construyendo el orgullo de ser castañenses", finalizó la edil.