Cuatro Ciénegas celebra el Día del Ejército Mexicano con Víctor Leija

CUATRO CIÉNEGAS.- El municipio de Cuatro Ciénegas se sumó a las actividades conmemorativas por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, refrendando el respeto, reconocimiento y gratitud hacia esta institución fundamental para la seguridad, la soberanía y la unidad del país.

Acompañado del Secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas, el Presidente Municipal, Ing. Víctor Manuel Leija Vega participó en la ceremonia conmemorativa realizada en el Congreso del Estado de Coahuila, donde se destacó la invaluable labor que desempeñan las mujeres y hombres del Ejército Mexicano en la defensa de la nación, así como su cercanía y apoyo permanente a la población en situaciones de emergencia y labores sociales.

Durante el evento, el Presidente Municipal subrayó la importancia de reconocer a una institución que, con honor, disciplina y lealtad, ha sido pilar en la construcción de un México más seguro y solidario, resaltando su compromiso histórico con el bienestar del pueblo.

De manera paralela, autoridades municipales de Cuatro Ciénegas, en coordinación con la Junta Patriótica y la Escuela Primaria Club de Leones, llevó a cabo un significativo evento cívico en el municipio para conmemorar el Día del Ejército Mexicano, fortaleciendo los valores cívicos y el amor por la patria entre la comunidad.

La ceremonia contó con la participación de diversas instituciones educativas, quienes rindieron homenaje a esta honorable institución mediante honores a la bandera, intervenciones alusivas a la fecha y mensajes enfocados en la formación cívica de las nuevas generaciones.

En representación del Alcalde, estuvo presente la Regidora de Educación, Profra. Brenda Castillo, quien reiteró el compromiso de la administración municipal con el respeto a las instituciones nacionales y reconoció la labor fundamental del Ejército Mexicano en la construcción de un país más unido y en paz.

"Este tipo de actividades fortalecen la identidad, el sentido de pertenencia y el amor por la patria, promoviendo en la comunidad el reconocimiento y la gratitud hacia quienes dedican su vida al servicio de México", expresó el Presidente Municipal, Ing. Víctor Leija Vega.