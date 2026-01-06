Víctor Leija celebra el Día de Reyes en Cuatro Ciénegas con cientos de familias

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En un ambiente lleno de alegría, magia y convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo una convivencia especial con motivo del Día de Reyes, donde se ofreció la tradicional rosca para todos y se entregaron regalos a las niñas y niños del municipio.

El evento se realizó a las 11:00 de la mañana de este lunes y fue encabezado por el alcalde Víctor Leija Vega, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Leticia Medina, contando con la asistencia de cientos de familias cieneguenses que se dieron cita para disfrutar de esta celebración.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó la excelente respuesta de la comunidad, reflejando el interés de las familias por participar en actividades que fortalecen los lazos de unidad, armonía, bienestar y convivencia social.

Leija Vega informó que se registró una afluencia de niñas y niños provenientes de distintos sectores del municipio, quienes recibieron un pedacito de rosca, una bebida caliente y un regalo, generando momentos de alegría y diversión.

"Hoy llevamos a cabo este evento en la cabecera municipal, y vamos a empezar una gira por las distintas comunidades rurales para realizar esta actividad con las familias de los ejidos de Cuatro Ciénegas", destacó el edil.

Asimismo, el Alcalde subrayó la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen la unión familiar y fomentan valores como la solidaridad, el compartir y la convivencia armónica entre la comunidad.

Refrendó el compromiso de su administración de continuar impulsando acciones y actividades que contribuyan al bienestar de la niñez y de las familias cieneguenses, señalando que este tipo de eventos son fundamentales para mantener vivas las tradiciones y fortalecer el tejido social.

Con este tipo de celebraciones, el DIF Municipal y el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirman su compromiso de seguir promoviendo espacios de convivencia que fortalezcan la identidad, la unión y las tradiciones de la comunidad.