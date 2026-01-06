Lizbeth Cantú informa sobre embarazos en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) de Cuatro Ciénegas detectó al menos cinco casos de adolescentes embarazadas en distintos ejidos del municipio, situación que encendió las alertas y motivó un trabajo directo con las comunidades rurales para atender y prevenir esta problemática.

La subprocuradora Lizbeth Cantú informó que se ha iniciado un acercamiento con ejidatarios y familias con el objetivo de cambiar los paradigmas que aún persisten en la vida del campo, donde se normaliza que las niñas se casen y se embaracen a temprana edad, incluso desde los 14 años. Reconoció que existe un índice alto de embarazos en edades tempranas, lo que representa una vulneración a los derechos de niñas y adolescentes.

Señaló que otro de los problemas detectados es la omisión de cuidados en los ejidos, así como prácticas de disciplina que no son adecuadas para el desarrollo de los menores. Ante ello, PRONNIF busca llevar pláticas informativas, orientación y acciones preventivas directamente a las comunidades rurales.

"Actualmente estamos trabajando de la mano con los ejidos, aunque estén lejos; es ir en el momento y cada semana realizaremos recorridos. La idea es llevar un PRONNIF móvil para recibir reportes, hacer convenios y acercar a todo el equipo integral", explicó Cantú.