Sara Irma Pérez Cantú destaca la unión familiar en el Día de Reyes en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera llevó a cabo el tradicional festejo del Día de Reyes en la plaza de La Lagunita, donde se congregaron alrededor de mil 500 niños acompañados de sus familias, quienes disfrutaron de una tarde de convivencia, la tradicional rosca de Reyes y un espectáculo infantil.

Desde las 3:00 de la tarde, familias comenzaron a arribar a la plaza para participar en esta celebración, que tuvo como objetivo principal fortalecer la convivencia y la unión familiar entre los fronterenses. Durante el evento, niñas y niños disfrutaron de un show infantil con personajes de moda e icónicos como Sonic y las Demon Hunters, lo que generó un ambiente de alegría y entusiasmo.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de preservar este tipo de tradiciones, subrayando el valor de la unión familiar y comunitaria. "Es importante esta tradición, pero sobre todo lo que conlleva la unión familiar, estar todos unidos en Frontera; para mí eso es lo más importante", expresó.

Indicó que el festejo contó con el resguardo y la coordinación de diversas dependencias municipales, entre ellas Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Protección Civil, el DIF y personal de la Presidencia Municipal, garantizando así el orden y la seguridad de los asistentes.

Al finalizar el espectáculo infantil, se realizó una rifa en la que se entregaron más de 40 regalos, entre ellos patinetas, balones, bicicletas y triciclos, así como otros obsequios, cerrando la celebración con un ambiente de alegría para las familias que se dieron cita en la plaza.