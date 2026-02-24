Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas conmemora el Día de la Bandera

Cuatro Ciénegas, Coah. – En el marco del Día de la Bandera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con la Junta Patriótica y la Escuela Primaria Benito Juárez, llevó a cabo un significativo evento cívico con el objetivo de rendir honor a nuestro lábaro patrio y fortalecer el respeto por los símbolos nacionales que dan identidad y sentido de pertenencia al pueblo mexicano.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acompañado de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, así como por autoridades municipales, representantes del sector educativo y ciudadanía en general, quienes se sumaron a este acto solemne que refuerza la formación cívica y el compromiso social.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que la realización de este tipo de eventos es fundamental para preservar la historia, fortalecer los valores cívicos y promover el respeto a los símbolos patrios, especialmente entre las nuevas generaciones.

Leija Vega señaló que conmemorar fechas emblemáticas permite sembrar conciencia sobre la importancia de la identidad nacional, la unidad y la responsabilidad ciudadana, elementos indispensables para construir una sociedad más solidaria y participativa.

"Desde el Gobierno Municipal mantenemos firme el compromiso de continuar impulsando ceremonias y actividades cívicas que fomenten el amor a la patria, el respeto, la honestidad y la participación ciudadana, como base para el desarrollo social y el fortalecimiento del tejido comunitario en Cuatro Ciénegas", destacó el edil.

El discurso oficial estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas, quien resaltó la relevancia histórica y social de esta conmemoración, haciendo un llamado a mantener vivos los valores que han dado forma a nuestra nación y que hoy siguen siendo guía para la convivencia y el progreso colectivo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de seguir promoviendo la cultura cívica y generando espacios que fortalezcan la unidad, el orgullo de ser mexicanos y el respeto a nuestra historia y símbolos nacionales.