Accidente vial en Nueva Rosita: motociclista herido

NUEVA ROSITA, COAH.- Un percance vial se registró la tarde de este lunes en el libramiento norte de esta ciudad cuando un motociclista perdió el control de su vehículo y derrapó sobre la carpeta asfáltica.

El afectado fue identificado como Ángel Rodríguez, vecino de la calle Montes de Oca en la colonia San Luisito, quien circulaba por dicho tramo cuando perdió el control de la motocicleta colisionando con el camellón central, quedando tendido sobre el pavimento en dirección contraria.

Testigos que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia para solicitar apoyo; no obstante, salvaguardaron la integridad del varón de 28 años de edad para evitar que fuera arrollado por el tráfico vehicular.

Elementos de emergencia del cuerpo de bomberos, bajo el mando del director Roberto Ramos García, se desplazaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al joven, estabilizándolo en el sitio antes de su traslado.

Posteriormente, Ángel fue llevado al Hospital General de Nueva Rosita para una valoración médica más detallada, con el fin de descartar lesiones de gravedad y garantizar su pronta recuperación.

Las autoridades policiales exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al circular por dicho tramo carretero y respetar los límites de velocidad al conducir.