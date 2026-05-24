Lluvias causan cortes de energía en Cuatro Ciénegas: subestación eléctrica afectada

Las intensas lluvias registradas en Cuatro Ciénegas durante la madrugada provocaron severas afectaciones en distintos puntos del Pueblo Mágico, entre ellas daños en la subestación eléctrica que abastece al municipio, situación que mantiene sin suministro de energía a gran parte de la población.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa cómo el agua ingresó a las instalaciones de la subestación eléctrica, generando preocupación entre los habitantes debido al riesgo y al desabastecimiento de electricidad que podría prolongarse durante todo el día.

Además de la afectación al servicio eléctrico, las fuertes corrientes también bloquearon el acceso hacia la comandancia de Seguridad Pública, dificultando el tránsito en esa zona. De igual manera, en la entrada principal del municipio se reportaron acumulaciones importantes de agua, obligando a los automovilistas a circular con extrema precaución para evitar accidentes.

Autoridades de Protección Civil mantienen recorridos de supervisión para evaluar daños, monitorear niveles de agua y atender posibles situaciones de riesgo derivadas de las lluvias que continúan afectando a la región.

Habitantes del municipio manifestaron su preocupación ante la falta de energía eléctrica y las complicaciones viales, mientras esperan que las condiciones climáticas mejoren y permitan restablecer los servicios básicos.