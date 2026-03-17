Cuatro Ciénegas mejora seguridad vial con poda de pinabetes

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones y mantener en óptimas condiciones las vialidades del municipio, el Departamento de Servicios Primarios llevó a cabo trabajos de poda de formación a pinabetes en el bulevar Juárez. Estas acciones permiten liberar banquetas, facilitar el libre tránsito de la ciudadanía y reducir riesgos para quienes diariamente utilizan estos espacios.

Con el respaldo del alcalde, Víctor Leija Vega, el personal de este departamento, encabezado por su director, Julio Carielo, realizó estas importantes labores enfocadas en mejorar la imagen urbana y garantizar condiciones más seguras tanto para peatones como para automovilistas que transitan a diario por esta importante vialidad.

Todos los departamentos de la administración municipal trabajan bajo una estrategia coordinada y permanente para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, priorizando aquellas acciones que impactan directamente en la seguridad y funcionalidad de los espacios públicos.

El Presidente Municipal destacó que el mantenimiento de áreas verdes y la limpieza de vialidades forman parte de una visión integral de gobierno, ya que no solo contribuyen a mejorar la imagen urbana, sino que también previenen accidentes, fortalecen la movilidad y elevan la calidad de vida de las familias.

"Seguiremos trabajando de manera cercana a la ciudadanía, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo los servicios públicos. Para nuestra administración es prioridad brindar vialidades seguras, espacios dignos y entornos que favorezcan el bienestar de todas y todos", expresó el edil.

De igual manera, Leija Vega destacó que su gobierno continuará reforzando las acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores del municipio, mediante brigadas permanentes que permitan dar respuesta eficiente y oportuna a las necesidades de la población.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas que consoliden un Cuatro Ciénegas más limpio, seguro y bien cuidado, donde el trabajo coordinado sea clave para lograr mejores resultados y construir un entorno más seguro para todos.