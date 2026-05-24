Transportes Hermes suspende recorridos por lluvias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron afectaciones en el Cañón de Cuatro Ciénegas, donde el aumento en los niveles de agua impidió el paso de unidades de transporte hacia algunos municipios de la región.

Ante esta situación, la empresa Transportes Hermes emitió un aviso dirigido a sus usuarios para informar sobre la suspensión temporal de algunos recorridos.

De acuerdo con el comunicado, las corridas de las 6:30 de la mañana con salida en Cuatro Ciénegas y de las 7:00 de la mañana en Lamadrid no pudieron realizar su trayecto habitual debido a que la unidad parte desde el municipio de Ocampo y las condiciones del camino no permiten el cruce seguro.

La empresa explicó que será hasta que las autoridades autoricen nuevamente el paso cuando se retomen las rutas hacia ambos municipios, por lo que pidieron a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, elementos de Protección Civil realizaron recorridos de supervisión en distintos puntos del municipio para verificar posibles daños ocasionados por las lluvias, así como monitorear el nivel de agua en caminos y zonas de riesgo.

Las imágenes compartidas por usuarios muestran parte del cañón con corrientes de agua descendiendo entre la sierra, reflejando la intensidad de las precipitaciones registradas en el Pueblo Mágico durante las últimas horas. Hasta pasado el mediodía no se había abierto la circulación de Ocampo a Cuatro Ciénegas.