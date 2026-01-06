Víctor Leija presenta obras prioritarias para Cuatro Ciénegas: desarrollo y turismo

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, dio a conocer que para el año 2026 se tienen definidas obras prioritarias enfocadas principalmente al desarrollo económico, el impulso al turismo y el fortalecimiento de la imagen urbana del municipio, sin dejar de lado el resto de los ejes de gobierno.

El edil señaló que, si bien estos rubros encabezan la planeación del próximo año, no se descuidarán áreas fundamentales como el desarrollo social, la asistencia social y los servicios primarios.

"No descuidaremos el desarrollo social, la asistencia social ni los servicios primarios, pero el tema importante es la generación de empleos, la remodelación de banquetas y fachadas, así como los tres pozos de agua potable en servicios primarios", expresó.

Leija Vega informó que a partir del próximo martes se realizará una gira de trabajo por los ejidos del municipio, en la que participarán integrantes del Cabildo, con el objetivo de escuchar de manera directa las solicitudes y necesidades de las comunidades rurales, para posteriormente priorizar las acciones que se requieran.

Destacó que durante el 2025, el 60 por ciento del monto destinado a infraestructura social fue canalizado a los ejidos, lo que permitió atender de manera significativa a estas comunidades. "El año pasado se les atendió muy bien; considero que este año eran necesidades menores, pero seguiremos al pendiente y apoyándolos", concluyó el alcalde.