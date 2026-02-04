Víctor Leija resalta logros en seguridad pública en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, calificó como excelente el trabajo realizado por los elementos de Seguridad Pública tras la detención de un sujeto acusado de privar de la libertad a su expareja, así como por acciones recientes contra el narcomenudeo en el municipio.

El edil destacó que la corporación policiaca ha respondido de manera efectiva ante los hechos registrados, al señalar que las instrucciones han sido claras desde el inicio de su administración: trabajar siempre por el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía. "Tuvimos eventos muy claros donde se manifestó la corporación policiaca; las indicaciones siempre han sido trabajar por el bienestar de la ciudadanía", expresó.

Leija Vega anunció además que durante este año se ampliará el sistema de videovigilancia, pasando de 10 a 20 cámaras instaladas en distintos puntos estratégicos del Pueblo Mágico, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la vigilancia en beneficio de habitantes y visitantes.

El presidente municipal aseguró que, gracias a la coordinación con el Mando Único y al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de su gobierno, se ha logrado reducir el índice delictivo hasta en un 80 por ciento, mientras que los casos relacionados con narcomenudeo han disminuido alrededor de un 70 por ciento.

Finalmente, reiteró que su administración continuará fortaleciendo las estrategias de prevención y vigilancia para mantener la paz social y garantizar la seguridad de las familias de Cuatro Ciénegas.