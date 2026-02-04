SIMARC suspende suministro de agua en Sabinas por falla en pozo Mezquite

SABINAS, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMARC) informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas colonias de la ciudad, debido a una falla en el equipo de bombeo del pozo Mezquite. La medida afecta a los habitantes de las colonias Chapultepec, parte de Sarabia y sectores de la Zona Centro cercanos a las vías del tren.

De acuerdo con el boletín oficial, el desperfecto en el motor y la bomba del pozo obligó a detener el suministro, lo que generará bajas presiones y falta de agua en las zonas mencionadas. El organismo detalló que los trabajos de extracción y reposición del equipo se realizaron este miércoles 4 de febrero, con el objetivo de restablecer el servicio en el transcurso de la tarde y noche.

Mientras se llevaron a cabo las reparaciones, SIMARC anunció que se garantizó el abasto de agua mediante pipas, especialmente en las calles ubicadas en las partes más altas de las colonias afectadas. La dependencia agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso de atender con prontitud la contingencia.

El organismo también señaló que continuará informando a la población a través de sus redes sociales oficiales, con el fin de mantener actualizados a los vecinos sobre el avance de los trabajos y la reanudación del servicio. Asimismo, puso a disposición sus líneas telefónicas para atender dudas y reportes relacionados con la situación.

Con este anuncio, SIMARC busca dar certeza a los habitantes de Sabinas sobre las acciones emprendidas para resolver la falla técnica y garantizar el suministro de agua potable. La expectativa es que, tras la sustitución del motor y la bomba, el pozo Mezquite vuelva a operar con normalidad y se restablezca el servicio en las colonias afectadas.