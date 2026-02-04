Sindicato de Sabinas busca 10% de aumento salarial para trabajadores

SABINAS, COAH.- El secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del municipio de Sabinas, Roberto Carlos Rodríguez Rico, informó que se encuentran en negociaciones para solicitar un incremento del 10 % en el salario y otras prestaciones para los trabajadores.

La solicitud se encuentra en proceso y se espera llegar a un acuerdo con la administración municipal.

Rodríguez Rico explicó que el año pasado se depositó el contrato colectivo de trabajo en el tribunal de Saltillo, lo que llevó a un desplazamiento a huelga en enero. Sin embargo, se logró llegar a un acuerdo con el tesorero municipal y se espera sentarse a negociar el incremento salarial y el clausulado del contrato colectivo de trabajo en febrero.

El sindicato había solicitado inicialmente un incremento del 30 %, pero se redujo a un 10 % para agilizar las negociaciones. "La idea es que ya saliera con el incremento y lo que viene siendo el contrato colectivo de trabajo", dijo Rodríguez Rico.

El año pasado se negoció un incremento del 8 % en el tabulador, y ahora se busca mejorar el clausulado del contrato colectivo de trabajo. "Estamos buscando mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores", agregó el secretario general.

El sindicato espera llegar a un acuerdo pronto para que el incremento sea aprovechable para los trabajadores. "Ojalá y llegamos a buen arreglo rápidamente para que ya sea el incremento y ya sea aprovechable para los trabajadores", concluyó Rodríguez Rico.