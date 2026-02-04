Contactanos
Coahuila

Hacen llamado a la acción para cuidar el río Sabinas

La asociación civil Paseo del Río Sabinas busca involucrar a la comunidad en la preservación del entorno natural.

Por Carlos Macias - 04 febrero, 2026 - 06:04 p.m.
Hacen llamado a la acción para cuidar el río Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- Lauro Isaac Castañeda Lozano, presidente de la asociación civil Paseo del Río Sabinas, hace un llamado urgente a la ciudadanía a cuidar y preservar el entorno natural del río Sabinas, uno de los humedales más importantes a nivel mundial.

      "Es de sumamente importancia el hacer conciencia y el saber que es responsabilidad de nosotros el cuidar y mantener y preservar este tipo de lugares", dijo Castañeda Lozano. El río Sabinas es un recurso natural valioso que ha estado presente por muchos años y es fundamental cuidarlo y preservarlo para las generaciones futuras.

      "Queremos cuidarlo y preservarlo para que dure todavía muchos años más", agregó Castañeda Lozano. Es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, sino también de los ciudadanos responsables, el poder tener esta iniciativa y cultura del cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales.

      Castañeda Lozano invitó a la ciudadanía a unirse a los esfuerzos para cuidar y preservar el río Sabinas, un tesoro natural que debemos proteger. "Es hora de actuar, es hora de cuidar nuestro río", dijo.

       

      La asociación civil Paseo del Río Sabinas está comprometida con la preservación del río Sabinas y llama a la ciudadanía a unirse a esta causa. "¡Cuidemos nuestro río, cuidemos nuestro futuro!" Reiteró el activista.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados