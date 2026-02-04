Hacen llamado a la acción para cuidar el río Sabinas

SABINAS, COAH.- Lauro Isaac Castañeda Lozano, presidente de la asociación civil Paseo del Río Sabinas, hace un llamado urgente a la ciudadanía a cuidar y preservar el entorno natural del río Sabinas, uno de los humedales más importantes a nivel mundial.

"Es de sumamente importancia el hacer conciencia y el saber que es responsabilidad de nosotros el cuidar y mantener y preservar este tipo de lugares", dijo Castañeda Lozano. El río Sabinas es un recurso natural valioso que ha estado presente por muchos años y es fundamental cuidarlo y preservarlo para las generaciones futuras.

"Queremos cuidarlo y preservarlo para que dure todavía muchos años más", agregó Castañeda Lozano. Es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, sino también de los ciudadanos responsables, el poder tener esta iniciativa y cultura del cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales.

Castañeda Lozano invitó a la ciudadanía a unirse a los esfuerzos para cuidar y preservar el río Sabinas, un tesoro natural que debemos proteger. "Es hora de actuar, es hora de cuidar nuestro río", dijo.

La asociación civil Paseo del Río Sabinas está comprometida con la preservación del río Sabinas y llama a la ciudadanía a unirse a esta causa. "¡Cuidemos nuestro río, cuidemos nuestro futuro!" Reiteró el activista.