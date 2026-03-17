Frontera: Sari Pérez Cantú impulsa cultivo de nopal para productores rurales

Frontera, Coahuila.- Como parte de las acciones para fortalecer el campo y hacer frente a la escasez de agua, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través del Departamento de Fomento Agropecuario, impulsa un proyecto productivo enfocado en el cultivo de nopal como alternativa viable para productores rurales del municipio.

Este proyecto busca optimizar el uso del agua y generar nuevas opciones de ingreso para las familias del sector rural, mediante cultivos adaptados a las condiciones climáticas de la región.

El proyecto se desarrolla en coordinación con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que aporta asesoría técnica, investigación y material vegetal, permitiendo a los productores contar con acompañamiento especializado durante todo el proceso.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que en esta primera etapa participan productores de los ejidos 8 de Enero, La Cruz y Pozuelos de Arriba, quienes recibirán capacitación para el manejo adecuado del cultivo y su aprovechamiento productivo.

Especialistas de la institución, como Jesús Valenzuela y Elizabeth de la Peña, han promovido variedades de nopal adaptadas a la región, como el "rojo pelón" y las variedades "copena" y "Atlixco", que pueden aprovecharse tanto para consumo humano como para uso forrajero.

El plan piloto contempla la entrega inicial de 100 pencas por productor, con el objetivo de que, mediante su reproducción, se logre cubrir hasta un cuarto de hectárea por participante en el corto plazo, generando así una alternativa complementaria a las actividades tradicionales del campo.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Frontera refrenda su compromiso de trabajar en territorio, impulsando soluciones prácticas que permitan a las y los productores enfrentar los retos actuales y fortalecer el desarrollo del campo con orden y rumbo.