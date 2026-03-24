FELISAN 2026: Feria del libro en San Buenaventura promueve la cultura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Con el objetivo de fomentar el amor por la lectura desde la infancia, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque oficial de FELISAN 2026, evento que reúne una amplia oferta cultural, literaria y educativa para toda la comunidad.

La inauguración se llevó a cabo en la Plazuela Dr. Heliodoro Rodríguez, a un costado de la Casa de la Cultura, donde se instalaron diversas mesas de trabajo, exposiciones y actividades dirigidas a niños, estudiantes, padres de familia y docentes, quienes reconocieron el esfuerzo de las autoridades por impulsar la lectura, la imaginación y el conocimiento.

Como municipio invitado participa el Pueblo Mágico de Candela, representado por su alcalde Fernando Juárez Santos, quien contribuyó con presentaciones culturales que enriquecen el programa de esta feria.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, realizaron el corte de listón el maestro Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, y Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura, quienes destacaron que estos encuentros permiten fortalecer el hábito de la lectura y motivar la formación de nuevos escritores.

Las actividades iniciaron desde las 10:00 de la mañana con la charla "Leyendas de Ocampo", impartida por el Lic. Luis Ramiro Saldaña Maldonado, a las 11:00 horas, la escritora Vicky Cázares expuso la actividad de cuentacuentos, presentación del libro "Sombra de Raquel", del autor Jorge Luis Gaytán, y en la tarde, el Ing. Horacio Domínguez Lara presentó su obra "Microhistoria de San Buenaventura, Coahuila. Tomo II", cerrando un día lleno de aprendizaje y expresión cultural.

FELISAN 2026 continuará con diversas actividades, manifestaron la regidora Luisa García y director de educación Juan José Rivera Franco quienes buscan consolidar la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social.